Хороскопът за днес, 15-и декември





Овен

Този понеделник избягвайте споровете. Ще имате чувството, че всички са срещу Вас. Това съвсем не е така, просто са се струпали чувствителни ситуации, които скоро ще преминат.

Телец

Днес ще се справите с всеки проблем, независимо колко е сложен, с такава лекота и простота, че може да се окажете затрупани с хора, търсещи вашата помощ. Рискувате да се преуморите.

Близнаци

Склонни сте да поемате пълна отговорност за всичко, което се случва и то напълно напразно. Позволете на другите да споделят това тежко бреме.

Рак

Този понеделник Ваш приятел ще ви разстрои силно. Ще трябва да отделите значително време, ако не за решаване на проблема му, то поне в опити да го утешите.

Лъв

Днес трябва или да приемате гости, или сами да отидете някъде. Вечерта ще бъде идеална за светски разговори и други приятни забавления.

Дева

Този понеделник ще имате възможност да сключите много изгодна сделка. Най-характерната ѝ черта трябва да бъде простотата. Ако ви предложат нещо сложно, не се съгласявайте – не е вашето.

Везни



Ако някога седнете да пишете мемоарите си, този ден със сигурност ще бъде сред тях. Сега ще бъдете в най-добрата си форма за невероятни постижения.

Скорпион

Днес ще бъдете като странстващ рицар, предизвикващ вълнение, където и да отидете. Само Купидон може да съперничи на вашата сила. Затова работете с него.

Стрелец



Мислите за някого през този ден напълно заема ума ви, без да оставят място за належащи проблеми. Ще трябва да се отблъснете малко от този монополист.

Козирог

Днес обезоръжаващата честност ще бъде вашият коз. Тази тактика ще ви помогне да обуздаете дори най-страшния противник, тъй като той няма да има с какво да контраатакува. Този метод обаче работи само при хора с две или повече мозъчни клетки.

Водолей

Позволете си да бъдете щедри. Малките разходи днес могат да ви донесат големи ползи в обозримо бъдеще. Или в необозримо бъдеще.

Риби

Най-добре е веднага да си вземете кратка почивка и да се отправите извън града, към брега на горско езеро. Седнете на брега, хвърляйте камъчета във водата. Помислете...