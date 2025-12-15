Времето днес, 15-и декември: Вятър от запад ще рапръсне сутрешните мъгли





Днес в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места в Дунавската равнина и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, но видимостта бързо ще се подобрява, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 7° и 12°, в София – около 8°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието ще е предимно слънчево с по-значителна облачност над северното крайбрежие. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са 9°-10°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През следващите дни ще бъде почти тихо и на много места в равнините и котловините ще остане мъгливо или с ниска слоеста облачност. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат близки до нулата, а максималните - между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла. В четвъртък и петък за кратко ще духа слаб до умерен западен вятър и видимостта в повечето райони ще се подобри, а облачността ще се разкъса, температурите ще се повишат и минималните ще са между 1° и 6°, а максималните - между 10° и 15°. В събота отново на повече места ще има мъгла и ниска облачност. В следобедните часове и над останалата част от страната облачността ще се увеличи и в неделя ще бъде предимно облачно. Повишава се вероятността за слаби превалявания от дъжд на отделни места, главно в Южна и Източна България. В източните райони вятърът ще се ориентира от югоизток и там температурите ще бъдат сравнително високи, до 15°-16°, а в западната половина от страната ще се понижат.