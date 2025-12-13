Съботно-неделен хороскоп (13-14 декември)





Овен



В събота и неделя ще бъде изпълнен с много енергия. Сега ще може да успеете да направите всичко, което сте планирали и дори повече. Не пропускайте възможностите си.



Телец



Тези два почивни дни са чудесна възможност за подобряване на социалното ви положение. Не отказвайте срещи и покани и покажете всичко, на което сте способни.



Близнаци



Това са дни в които трябва да сте внимателни с новото. Колкото и да ви харесва нещо - имайте 1-2 наум, че все пак е нужно време за проверка.

Рак



През тези дни не бързайте да се радвате на предварителните резултати. Много вероятно е да сте прибързали с оценката. Ще е нужно още време.



Лъв



Днес и утре е добре да отстъпите в спор, който може да възникне в работата. Мнението ви е правилно, но ще е нужно време, за да се докаже това.



Дева



В събота и неделя бъдете подложени на своеобразен изпит. Постарайте се да сте на ниво. От това представяне ще зависи повече, отколкото си представяте.



Везни



През тези два дни, каквото и да се случва, не търсете виновни. Нещата са такива, каквито са. Анализирайте обстоятелствата внимателно, за да не допускате подобна ситуация.



Скорпион



През тези два дни не навлизайте в територия, която знаете, че е "минирана". Ако не може да обуздаете желанието си - после не се оплаквайте.



Стрелец



Уикендът е чудесен избор за кратко пътуване. Ако имате изпитания, то те те ще преминат успешно. Вечерите си оставете време да си починете и разтоварите психически.



Козирог



Това са благоприятни дни за финансови операции. Не се притеснявайте да дадете повече, за да очаквате наистина добър резултат.



Водолей



В събота ще получите очаквана награда. Знайте, че можете още много повече, отколкото предполагате и направете тофа факт в неделя



Риби



Днес и утре се отървете от чувството за вина. Не сте длъжни да отговаряте за чужди действия, но и не си поставяйте прекалено високи изисквания.