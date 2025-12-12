Първан Дангов предлага двоен скок за час престой в синята зона от 1-и януари





Кметът на Дупница Пъван Дангов предлага нови, по-високи цени за паркиране в "Синя зона". Таксата за час престой скача двойно- от 1 лев на 1 евро, или 1.96лв.

До 4 часа престоят ще бъде 2.93лв. или 1.50 евро, а дневната такса- 3.91 лева или 2 евро

За сметка на това, по новата наредба нощната такса в размер на 9.00 лева или 4.60 евро“ се отменя.

Собствениците на жилища в обхвата на синята зона, за които досега паркирането беше безплатно, от 1-и януари ще плащат годишна такса в размер на 97,80 лева или 50 евро

Ето как се изменят останалите такси за паркиране в синята зона:ч



§1. Изменя се т.49 от Тарифа /Списък с видовете услуги и цени за тях/, към Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница, като определената такса от ,,80 / осемдесет/ лева или 40.90 евро на месец”, се изменя както следва: „97,80 лева или 50 евро“.

§2. Изменя се т.50 от Тарифа /Списък с видовете услуги и цени за тях/, към Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница, като определената такса от ,, 180 / сто и осемдесет/ лева или 92.03 евро за тримесечие”, се изменя както следва: „ 234,70 лева или 120 евро за тримесечие“.

§3. Изменя се т.51 от Тарифа /Списък с видовете услуги и цени за тях/, към Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница, като определената такса от ,, 600 /шестстотин / лева за година или 306.78 евро”, се изменя както следва: „ 782,33 лева или 400 евро за година“.

Ето какво гласят мотивите за исканите промени в тарифите за ползване на синята зона:



1.Причини, които налагат изменението и допълнението на Наредбата:



Настоящата докладна записка представя мотивирано предложение за изменения и допълнения в действащата Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община Дупница (наричана по-долу „Наредбата“). Целта е актуализиране на нормативната уредба в съответствие с променящите се нужди на градската среда и оптимизиране на управлението на паркирането.

След направен анализ и преглед на Наредбата от страна на структурните звена на община Дупница се установи, че част от таксите и цените на

услугите не са актуализирани.

Предложените изменения и допълнения имат за цел да прецизират ценовата политика на „Синя зона“ за паркиране, с цел по-ефективно използване на централните градски пространства. През последните години значително са се повишили цените на енергоносителите, суровините и материалите. Поддържането на остарели цени води до намалена ефективност на системата и не отговаря на съвременните нужди за управление. С предложените изменения и допълнения на Наредбата се цели постигане на по-добра регламентация и прозрачност при определянето и заплащането на дължимите такси

и цени на услуги. Проектът предвижда привеждането на Наредбата към новите обществено икономически процеси в страната и ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на адекватни такси и цени на услуги.

Към настоящия момент е прието РЕШЕНИЕ (ЕС) 2025/1407 НА СЪВЕТА на Европейския съюз от 8 юли 2025 година, относно приемането на еврото от България, считано от 1 януари 2026 г., поради което цените са посочени както в лева, така и в евровата им равностойност.

Предлаганото изменение на таксите за кратковременно платено паркиране в зона „Синя зона“ е обусловено от необходимостта да се постигне по-добра организация на движението в централната градска част. Към настоящия момент високата концентрация на автомобили и ограниченото пространство за паркиране създават предпоставки за забавяне на трафика, блокиране на ключови улици и увеличено време за търсене на свободно място. Чрез така направенеото предложение на таксите се създава баланс между социално приемлива цена и необходимостта от регулиране на натиска върху инфраструктурата. Повишената ротация на паркоместата би осигурила по-справедлив достъп и намалила времето за търсене на място за паркиране, което ще допринесе за по-добра организация на движението в централната градска част на града.

Цели, които се поставят с приемането на посочените изменения и допълнения:



С цел прилагането принципите залегнали в чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ, при определяне размера на таксите, а именно за: възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество и постигане

на по-голяма справедливост при определяне на местните такси и цени на услуги, поражда необходимостта от тяхната актуализация;

С предложените изменения и допълнения на Наредбата се цели постигане на по-добра регламентация и прозрачност при определянето и заплащането на дължимите такси и цени на услуги и привеждането й в съответствие с новите обществено-икономически процеси в страната и ефективно

разпределение на общинските ресурси чрез определяне на адекватни такси и цени на услуги.

Целта на предлаганите промени е да се актуализират цените, така че да се осигури финансов ресурс, необходим за предоставяне на качествена услуга.

Финансови средства, необходими за прилагане на изменението в Наредбата.



За прилагане на предвидените изменения и допълнения на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница не са необходими финансови средства. Необходимите финансови средства ще се акумулират от увеличението на цената за паркиране в „Синя зона“ и няма да се отразят на бюджета на общината.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:



Очакваните резултати са подобрение на нормативната база в Община Дупница и актуализиране на същата, касаеща предлаганите местни такси и цени на услуги, в определената зона за платено паркиране. Също така възстановяване на частично пълните разходи на Община Дупница по предоставяне на услугите, както повишаване на тяхното качество. Добра проследяемост на всички такси и цени на услуги.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:



Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането

им на територията на Община Дупница, е с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 7 връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Съобразен е с европейското законодателство - Регламент (ЕО) №1082/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета и Европейската харта за местно самоуправление, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

На основание чл. 26, ал. 4 ЗНА във връзка с чл. 77 АПК, заинтересованите лица могат в 30 дневен срок от публикуване на настоящия проект за обществени консултации на интернет страницата на Община Дупница да направят писмени предложения и да изразят становища по проекта.