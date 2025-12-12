Христо Терзийски: Оставката на правителството вече е факт. Това ще удари по джоба всеки български гражданин







Оставката на правителството вече е факт - гласувана от Народното събрание. На ход сега са инициаторите на протестите - те имат задължението да поемат своята отговорност. Но тяхната самоувереност и надменност днес изглеждат разколебани.

От ГЕРБ-СДС винаги сме се вслушвали в гражданските искания, защото участието ни в управлението е било продиктувано от националните интереси и очакванията на обществото за сигурност, стабилност и устойчива перспектива. Това получаваме с пълноценната европейска интеграция - влизането в Шенген и еврозоната - неоспорим успех на правителството "Желязков", станал възможен след като преустановихме спиралата от политически и икономически кризи с непрекъснати избори през последните 4 години.

Сега, след оставката, предстоят трудни времена. Проектобюджет 2026, който бе актуализиран и съгласуван със социалните партньори - представителите на синдикатите от работодателите, бе отречен от опозицията и бе сред основните аргументи за организиране на протестите.

Неприемането му води до предвидения от закона удължителен бюджет. Това означава, че публичните финанси през януари 2026 ще са в параметрите на януари 2025. Няма да е възможно увеличаване на доходите, нито повишаване на средствата за регионите и местната власт.

Това ще удари по джоба всеки български гражданин, но за съжаление ще го усетят най-болезнено най-уязвимите групи от обществото. И тогава те ще поискат отговор от онези, които предизвикаха тази ситуация - защото пърформънсите и клипчетата в социалните мрежи нито ще стоплят някого, нито ще покриват разходите му за живот.