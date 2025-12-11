Симона Люцканова от ДПС-Ново начало: Когато хлябът стане 5 евро януари, тогава ще благодарим на всички „победители“ по площадите. Победа, нали така?





Когато хлябът стане 5 евро януари, тогава ще благодарим на всички „победители“ по площадите. Победа, нали така?. Този коментар написа Симона Люцканова от ДПС-Ново начало, която премина в партията на Пеевски, след като напусна редиците на ДПС на Ахмед Доган. Нещо повече, тя прогнозира, че на на изборите вместо 12%… ей така, внезапно 30%! Поздравления, сами си направихте услуга. И между другото, ако някой очаква това да им навреди - забравете, всичко е точно. Така че продължавайте, изборите ви чакат, шоуто е започнало и Пеевски само ще се усмихва.