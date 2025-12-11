Когато хлябът стане 5 евро януари, тогава ще благодарим на всички „победители“ по площадите. Победа, нали така?. Този коментар написа Симона Люцканова от ДПС-Ново начало, която премина в партията на Пеевски, след като напусна редиците на ДПС на Ахмед Доган. Нещо повече, тя прогнозира, че на на изборите вместо 12%… ей така, внезапно 30%! Поздравления, сами си направихте услуга. И между другото, ако някой очаква това да им навреди - забравете, всичко е точно. Така че продължавайте, изборите ви чакат, шоуто е започнало и Пеевски само ще се усмихва.
Симона Люцканова от ДПС-Ново начало: Когато хлябът стане 5 евро януари, тогава ще благодарим на всички „победители“ по площадите. Победа, нали така?
11.12.2025
Най-четено
- Симона Люцканова от ДПС-Ново начало: Когато хлябът стане 5 евро януари, тогава ще благодарим на всички „победители“ по площадите. Победа, нали така?
- Пускат ледената пързалка в центъра на Дупница утре, за откриването ще бъде безплатна
- Марио Нинов: Синдикатите ще проведат акция пред Народното събрание утре сутринта
- Румен Радев бе гост на литургия за имения ден на патриарх Даниил
- Време е за преосноваване на българската държава! Време е за Възраждане!
- Държавно предприятие в Украйно присвоило милиони долари от военен договор
- ИТН: Протестите бяха организирани от хора, които хвърлиха държавата в хаос преди време
- Пеевски: Цялата отговорност е на коалицията „Сорос“ – ПП-ДБ, но печелившият е друг!
- Росен Желязков депозира оставката на правителството, което остава, докато бъде избран служебен кабинет
Темите от "Страна"
- Симона Люцканова от ДПС-Ново начало: Когато хлябът стане 5 евро януари, тогава ще благодарим на всички „победители“ по площадите. Победа, нали така?
- Румен Радев бе гост на литургия за имения ден на патриарх Даниил
- Време е за преосноваване на българската държава! Време е за Възраждане!
- ИТН: Протестите бяха организирани от хора, които хвърлиха държавата в хаос преди време
- Пеевски: Цялата отговорност е на коалицията „Сорос“ – ПП-ДБ, но печелившият е друг!
- Росен Желязков депозира оставката на правителството, което остава, докато бъде избран служебен кабинет
- ПП-ДБ: Правителството незабавно да подаде оставка още преди гласуването на вота
- Хората на Пеевски в Хасково: Открийте разликите!?! Хасково - 09.12 и 10.12. 2025 г.
- В 13:30ч. днес започват дебатите в Народното събрание по вота на недоверие към правителството