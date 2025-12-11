Пускат ледената пързалка в центъра на Дупница утре, за откриването ще бъде безплатна





Официално откриване на ледената пързалка на пл. „Свобода“ ще бъде утре, 12-и декември от 17:30ч. , стана ясно от публикацият във Фейсбук групата на местната управа Дупница за всички. Ето какво пишат там:

Дойде дългоочакваният ден, в който зимната магия оживява в самия център на града!

Заповядайте – малки и големи – да посрещнем заедно началото на един вълшебен сезон, изпълнен с усмивки, спортен дух и празнично настроение.????????

Специален акцент на откриването ще бъде демонстрацията на Ния Узун, на 12 години, от кънки клуб „Елит“. Тя започва да се пързаля на 7 години и половина и с много труд и страст към спорта се превръща в едно от най-обещаващите млади таланти. Ния ще представи страхотна демонстрация, която ще допринесе за празничната атмосфера и ще донесе вдъхновение за всички присъстващи.

Като комплимент към всички, ползването на пързалката в деня на откриването ще бъде напълно безплатно!????

Заповядайте на пл. „Свобода“ – празничната магия започва!????