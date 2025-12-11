Държавно предприятие в Украйно присвоило милиони долари от военен договор





Украинските антикорупционни органи обявиха в четвъртък, че са разкрили многомилионно присвояване на средства от военен договор, извършено през 2022 г., в самото начало на войната, съобщи Би Би Си.

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) обяви, че заедно със Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) и Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е повдигнало официални обвинения срещу двама бивши ръководители на държавно предприятие и директора на частна фирма.

Според разследването, през април 2022 г. Министерството на отбраната е подписало договор с това държавно предприятие за спешно закупуване на динамични броневи елементи за танкове.

Мениджърите на държавното предприятие, в тайно споразумение с директора на частно партньорство, закупили тези компоненти на цена почти три пъти по-висока от очакваната, като по този начин откраднали 102 милиона гривни (повече от 2,4 милиона долара по текущия обменен курс).

В прессъобщението си НАБУ не посочва имена или компании, но предоставя връзки към дела, включващи един от обвиняемите, които показват, че заподозреният е част от ръководството на Павлоградския химически завод.