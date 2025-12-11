Пеевски: Цялата отговорност е на коалицията „Сорос“ – ПП-ДБ, но печелившият е друг!





Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО: Цялата отговорност е на коалицията „Сорос“ – ПП-ДБ, но печелившият е друг!

В момента цялата отговорност е на коалицията „Сорос“ - ПП-ДБ имам предвид. И, само да им кажа още нещо - печелившият е друг, да идва още днес. С това предупреждение лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски коментира подадената оставка от правителството „Желязков“ заради протестите, провокирани от ПП-ДБ.

Решението за оставка е на мандатоносителя и на партиите от коалицията, обясни Пеевски.

Ние сме ги подкрепяли, за да можем да помагаме на хората, заради бюджета, който беше много социален и ние го защитавахме, напомни Пеевски.

Казахме „НЕ на олигархията” и на намаляването на данъците за нея, трябваше да има данък дивидент, данък за хазарта. За да има достатъчно средства за всички съсловия. Това е нашето мнение - България трябва да бъде социална държава и да помага на хората, подчерта лидерът.