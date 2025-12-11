Росен Желязков депозира оставката на правителството, което остава, докато бъде избран служебен кабинет





Министър-председателят Росен Желязков депозира оставката на ръководения от него Министерски съвет в деловодството на Народното събрание.

Правителството на Росен Желязков ще изпълнява функциите си до избирането на нов състав на Министерски съвет. Това е краткото съобщение от Пресцентъра на Министерския съвет.

Преди оставката да стане факт, без да се налага изчакването на вота на недоверие, Желязков даде пресконференция.

Правителството официално подава оставка преди предстоящото гласуване на вот на недоверие. Това обяви на извънреден брифинг премиера Росен Желязков, след като управляващата коалиция е провела заседание за оценка на политическата ситуация и общественото напрежение.

Желязков подчерта, че управляващите нямат съмнение, че вотът на недоверие срещу кабинета би бил неуспешен за шести път. По думите му обаче "решенията на Народното събрание имат смисъл тогава, когато изразяват волята на суверена", а през последните дни въпросът за обществената легитимност е излязъл на преден план.

Vox populi, vox dei, каза премиерът, като изтъкна, че за оставката глас са издигнали и млади, и стари. Тази гражданска енергия трябва да бъде подкрепена, по мнението му.

Той заяви, че коалицията "чува гласа на гражданите", а протестите, обхванали страната, са "протест на ценности", насочен срещу арогантност и начин на управление, а не срещу конкретна социална политика.



В изявлението си Желязков отбеляза, че правителството е постигнало ключови цели:

- макроикономическа стабилност и изпълнение на Маастрихтските критерии;

- рекорден ръст на бюджетните приходи;

- приета бюджетна рамка за 2025 г. и внесен проектобюджет за 2026 г., фокусиран върху социална защита и увеличаване на покупателната способност;

- напредък по европейския път на страната и подготовка за членство в еврозоната.

Въпреки това, според Желязков, гражданското недоволство е насочено не към икономическите резултати, а към поведението на институциите.

Желязков подчерта, че оттук нататък важният въпрос е как обществото вижда управлението през прехода към изборите и след тях. Той настоя гражданските протести да излъчат свои формални лидери, които да представят визия за бъдещия кабинет и гаранции за плавен преход.

Той посочи поименно политически фигури, към които обществото може да адресира очаквания - Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Атанас Атанасов и президента Румен Радев.

Той предупреди, че ако парламентът не приеме до края на месеца бюджета за 2026 г., както и бюджета на ДОО и Здравната каса, правителството ще внесе удължителен бюджет - закон, осигуряващ временното функциониране на държавата.

"В тази връзка ви уведомявам, че преди гласуването на вота на недоверие, днес правителството подава оставка", заяви Желязков в края на брифинга.

Оставката отваря път към политически консултации, възможни опити за нов мандат и евентуални предсрочни избори през първата половина на 2026 г.