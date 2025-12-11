Дързък грабеж в Дупница малко след смрачаване и светкавичен арест





Снощи дупнишки криминалисти са задържали 4-ма местни жители, извършили грабеж на 4000 лв. от 59-годишен мъж.

Мъжете влезли в жилището на жертвата и отнели парите, като упражнили сила. Сигналът за деянието е подаден в Районното управление в Дупница около 18.15 ч., последвали незабавни оперативно издирвателни и процесуални действия и час по-късно 4-мата са задържани. Те са на възраст 28 г., 40 г., 45 г. и 63 г. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, работата продължава под надзора на прокурор.