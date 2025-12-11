3г. затвор за изнасилване на 14-годишно момиче. Толкова постанови съдът в Дупница

Районен съд Дупница призна подсъдим за виновен в изнасилване на момиче, ненавършило 18 г. и му наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години
С присъда, Районен съд Дупница призна подсъдим за виновен в изнасилване на лице ненавършило 18 години, като го е принудил към съвкупление със сила и му наложи наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 години.
Районен съд Дупница, под председателството на съдия Ели Скоклева в състав с двама съдебни заседатели, признава подсъдимия Л. И. / на 21 г., осъждан / ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.06.2025 г. (около 22:00ч.) в гр. Кочериново, в стая на втория етаж на къща, се е съвкупил с лице от женски пол, ненавършило 18 годишна възраст – на 14 години, като я е принудил към това със сила (запушил й устата да не вика) – престъпление по чл. 152, ал. 2, т. 1 във вр. с ал. 1, т. 2 от НК.
Съдът осъжда подсъдимия да заплати на пострадалата, действаща лично и със съгласието на майка си, сумата от 8000 лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, изразяващи се в уплаха, тревожност, безсъние, социална изолация, нарушено чувство за сигурност и достойнство, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 17.04.2025 г. до окончателното изплащане на сумата, като искът в частта до 12000 лева, отхвърля като неоснователно завишен.
Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок, считано от днес, пред Кюстендилски окръжен съд.
11.12.2025
