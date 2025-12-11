Много смях тази вечер в Дупница заради Силвия Лулчева и Лиза Шопова в комедията "Госпожите"





Тази вечер на сцената на Общински драматичен театър "Невена Коканова" в Дупница ще бъде играна комедията Госожите с участието на Силвия Лулчева и Лиза Шопова.



Една комедия за възрастта, женската душа и всички онези малки неща, които превръщат живота в сцена – с Лиза Шопова и Силвия Лулчева в главните роли!



Ние, ГОСПОЖИТЕ, вече сме наясно, че има само една възраст и тя е:

„Днес съм на колкото си реша, защото мога да си го позволя.“

А ти?

Зависи от луната – понякога знаем всичко, понякога – абсолютно нищо.

В нашия свят няма преки пътища – има остри завои, сълзи, смях,???? повече вино и ???? по-малко реалност.

Можем да обичаме, можем и да прощаваме...

Но не ни настъпвайте по новите обувки – всяка дама има граници.

Каквото и да мислите за нас – не е това, което е.

Защото нищо не е такова, каквото е.

Ако се чудите какво искахме да кажем с всички тези глупости –????️ Заповядайте и ще разберете… евентуално. Зависи от луната. ????

С обич:

от ГОСПОЖИТЕ

Автор и режисьор – Лиза Шопова

