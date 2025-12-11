ПП-ДБ: Правителството незабавно да подаде оставка още преди гласуването на вота





Правителството веднага да подаде оставка. Това предлагат от ПП-ДБ. На брифинг в Партийния дом Ивайло Мирчев призова, ако е останало достойнство у премиера Росен Желязков, да подаде оставката си. Безобразията продължават в момента, ядоса се Асен Василев. В зала се гледат бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), без да са минали през ресорните комисии. По тази начин няма да стане, заяви той. Българският народ натисна бутона на това правителство, подчерта Василев. Николай Денков се обърна към Кирил Добрев от БСП с апел да направи същото като баща си и да спре подкрепата на партията за това управление.