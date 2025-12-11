Мащабна национална стачка в Италия блокира транспорт, образование, здравеопазване и администрация





Започна мащабна национална стачка в Италия, която ще засегне железопътния, градския и извънградския обществен транспорт, както и образователния, здравния и административния сектор.

Предвидени са гарантирани услуги, включително определени железопътни линии в пиковите часове — от 06:00 до 09:00 ч. и от 18:00 до 21:00 ч., както и ограничени курсове в обществения транспорт според градските разписания, при осигурено функциониране на спешните служби.

МВнР препоръчва на българските граждани, намиращи се временно или постоянно на територията на Италианската република да следят актуалната информация в официалните сайтове на съответните оператори и услуги.

При необходимост от съдействие, българските граждани в Италия могат да се обръщат към българските дипломатически и консулски представителства в страната:

Посолството на Република България в гр. Рим на следните контакти: тел: +39 06 322 4640, +39 06 322 4643, + 39 06 322 4648; тел. номер за неотложни случаи в извънработно време: +39 349 492 7764; имейл адреси: Consul@bulemb.it; Embassy.Rome@mfa.bg.

Генералното консулство на Република България в гр. Милано на следните контакти: +39-02-35987381; тел. номер за неотложни случаи в извънработно време:+39-3337826043; имейл адрес: Consulate.Milan@mfa.bg.

Съдействие при бедствени ситуации може да бъде заявено от български граждани и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg .