Сретен Йосич излезе на свобода





Сретен Йоцич, по-известен като Йоца Амстердам, е освободен условно с решение на Апелативния съд в Белград.

„Апелативният съд в Белград, след заседание на състава, издаде решение на 10 декември 2025 г., с което, като приема жалбата на защитника на подсъдимия, първоинстанционното решение се изменя и осъденият Сретен Йоцич се освобождава условно от изтърпяване на 15-годишната присъда лишаване от свобода, на която е осъден с решението на Висшия съд в Белград от 3 юни 2010 г., и определя, че той ще бъде освободен незабавно, с условието, че условното освобождаване може да продължи не повече от 28 февруари 2026 г.“, се казва на уебсайта на Апелативния съд.

Апелативният съд заявява, че е решено, че всички законови условия за прилагане на института на условното освобождаване според Йоцич са изпълнени, тъй като докладът на институцията, в която осъденият изтърпява наказанието си, показва, че той е постигнал „максимален напредък в лечението и изпълнението на лечебната програма, както и че общите и индивидуалните цели са изпълнени, така че според този съд може основателно да се очаква, че осъденият ще се държи добре при освобождаването си и особено, че до края на срока, за който е наложено наказанието, няма да извърши ново престъпление, поради което съдът е приел жалбата на защитника на осъдения и е решил както е посочено в решението“.

Между другото, адвокатът на Йоце Амстердам е подал молба за условно освобождаване на клиента си до Висшия съд в Белград през септември, но тази молба е била отхвърлена, затова адвокатът на защитата е подал жалба срещу това решение до Апелативния съд, който в крайна сметка е отменил решението на Висшия съд.

Нека припомним, че Йоцич беше арестуван на 27 април 2009 г. по подозрение за участие в убийството на хърватския журналист Иво Пуканич. В края на съдебното производство обаче той беше оправдан правомерно и вместо да бъде освободен от ареста, който беше прекратен на 28 декември 2012 г., той беше преместен от Централния затвор в Забела, за да излежи 15-годишна присъда за подстрекателство към убийството на Горан Марянович, известен като Гокси Бомбаш, през 1995 г.