Хората на Пеевски в Хасково: Открийте разликите!?! Хасково - 09.12 и 10.12. 2025 г.





Открийте разликите!?! Хасково - 09.12 и 10.12. 2025 г.

Едните са на мирен митинг за стабилност в държавата, другите на протест за явна дестабилизация и размирици...

Едните са за толерантност, единство и равенство, останалите искат всичко друго, но не и да приемат другите, които също са пълноправни граждани на тази държава!

Добре, че по-голямата част са от първите, за да има бъдеще за нашето общество!

Местната структура в Хасково публикува и коментари в социалните мрежи по повод снощните протести:



"Какво общо има продължаваме промяната с недоволството на народа?Нали бяха на власт и ако бяха направили нещо за народа, народа щеше да си ги остави на власт …"

"Протестите НЕ СА организирани от ПП ДБ! Опитвате се да яхнете народния гняв, ПП ДБ!. Преди не ви харесвах"приказките", сега- още по-малко. Протестирайте с гражданска позиция, като нас. Не с политическа!. Жалки сте!!!"

"ПП-ДБ и вас не ви искаме !"