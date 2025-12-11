В 13:30ч. днес започват дебатите в Народното събрание по вота на недоверие към правителството





Шестият вот на недоверие, поискан от ПП-ДБ и подкрепен от АПС и МЕЧ ще бъде гласуван днес 13:30 в Народното събрание.

Мотивите на вносителите- провалът на правителството в икономическата политика. Вчера обсъждането по него продължи около пет часа. Острите политически дебати в пленарната зала бяха, както за формирането на бюджета, така и за управлението на силовите структури. От "Възраждане" и "Величие" също обявиха, че ще го подкрепят, макар и със свои аргументи.

След заседанието лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че в управлението за оставки може да се говори едва след 1- и януари заради приемането на еврото.

