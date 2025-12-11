Времето днес: Много слънце и пролетни температури





Днес над страната ще преобладава слънчево време. Преди обяд на места в низините и около водните басейни ще има ниска облачност или мъгла, а след обяд над източните райони ще има и средна облачност. Почти тихо време с максимални температури между 10° и 15°, в София - около 12°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по най-високите върхове на Рила и Пирин умерен вятър от северна четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 5°.

По Черноморието преди обяд ще има ниска облачност или мъгла, а след обяд видимостта ще се подобри, но главно по северното крайбрежие ще има разкъсана средна облачност. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-14°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

През нощта срещу петък вятърът от северозапад за кратко ще се усили до умерен. Ще има временни увеличения на облачността, на отделни места е възможно съвсем слабо и за кратко да превали. През деня ще има разкъсана облачност, по-значителна над Северна България, вероятността за валеж е малка. Вятърът ще отслабне. През почивните дни температурите ще се понижат с 2-3 градуса. В часовете преди обяд на много места в равнините и котловините ще има мъгла или ниска облачност. Около и след обяд видимостта ще се подобрява, а облачността ще се разкъсва и намалява, на места до слънчево. В събота ще е почти тихо или със съвсем слаб вятър. В неделя по-късно през деня вятърът от северозапад отново ще се усили и ще нахлува още една порция студен въздух. В понеделник в Източна България застудяването ще продължи от север-североизток; там ще има и повече облачност, но вероятността за валежи остава малка. До вечерта вятърът навсякъде ще отслабне, в западната половина от страната в много райони и ще стихне. Във вторник и сряда сутрин ще е студено; на много места в равнинната част от страната ще има условия за мъгли и ниска облачност. През първия ден ще се появи слаб южен вятър и слабо ще се затопли. Облачността ще намалее до слънчево време. През втория ден, след разсейването на мъглите, облачността от запад на изток бързо ще се увеличава, предимно висока, към края на деня и средна.