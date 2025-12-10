Опасен участък край Бобов дол без маркировка- най-вероятната причина за катастрофата, отнела живота на 19-годишната Кристина от Бяла Слатина





Изключително опасен участък от пътя без нужната маркировка е най-вероятната причина за тежката катастрофа, при която загина 19-годишната Кристина от Бяла Слатина, студентка първа година в Югозападния университет. Това твърди в пост Юлиана Никифорава, администратор на групата Забелязано в Бобов дол.

Във връзка с тежката катастрофа в Бобов дол искам да уточня, че сигнали за опасните условия на пътя са подавани още преди инцидента.

На 24.11.2025 г. подадох сигнал до Агенция „Пътна инфраструктура“ и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за липса на хоризонтална маркировка, която при мъгла и тъмна част на денонощието прави ориентирането изключително трудно и създава висок риск от произшествия..

ДАБДП потвърди в писмен отговор, че участъкът е ОПАСЕН след направена проверка и дори посочи, че липсата на маркировка е „сериозно нарушение“ и „създава реална опасност за пътнотранспортни произшествия“.

АПИ също официално призна, че трасето е включено в програмата за маркировка, но все още „не е изпълнено“, тъй като приоритетно се работело по други пътища.

Само дни след тези официални писма се случи най-страшното – загубен е човешки живот, а друго дете се бори за живота си в болница.

Не твърдя каква е конкретната причина за катастрофата, но е факт, че институциите са били информирани за опасността преди инцидента, и въпреки това мерки не бяха взети навреме.

Трагедията показа още нещо – Бобов дол и околните населени места отдавна са забравени от държавата. Докато обещанията чакат „подходящ момент“, хората тук всеки ден рискуват живота си заради инфраструктура, която никой не смята за приоритет.

Молим се детето, което в момента е в болница, да се възстанови. Изказвам най-искрени съболезнования на семейството, което загуби своето дете. Няма по-голяма болка.

От гимназията в Бяла Слатина, която тази година е завършила Кристина излязоха с трогателен пост в нейна памет: