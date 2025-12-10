Борисов: Остават ни 20 метра до финала - 1 януари да влезе еврото! Тогава ще говоря за оставка





Винаги през тези години съм чувал гражданите, които протестират! Чух ги за бюджета, с който тръгнахме и го поправихме. Чувам ги и сега!

ГЕРБ влезе в това правителство с цел Еврозоната - няма да се съглася да я компроментираме по никакъв начин, преди да видя всеки българин да си изтегли евро от банкомата спокойно! И това не е инат, искам да си свършим работата докрай.

Еврозоната е геостратегическа цел за държавата, важна задача и искам да я довърша до край. Остават ни 20 метра до финала - 1 януари да влезе еврото! Тогава ще говоря оставка и протестите.

Светът се намира в перфектната буря! Нашите партньори от САЩ в момента имат тежка конфронтация с партньорите ни в Европа по линия Украйна, конгресмени внсят предложение за излизане на САЩ от НАТО. Толкова сложна обстановка не е имало. А в България партиите, които са от едно политическо семейство в ЕП враждуваме най-много.