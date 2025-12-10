Гръцките фермери отново затвориха границата си с България на ГКПП Промахон-Кулата и Екзохи Илинден







Земеделски производители и животновъди продължават блокадите си в Евзони, Промахона, Екзохи и Ники, което засяга транспорта и планира нова ескалация въпреки намесата на прокуратурата.

Блокадите продължават и днес на селскостопанските и животновъдните контролно-пропускателни пунктове, създадени на митническите пунктове Евзони и Ники, на границите на Гърция със Северна Македония, както и в Промахон и Екзохи, на границите с България.



Протестите засягат както влизането, така и излизането от страната, като засягат главно международните товарни автомобили. Решенията на общите събрания са придружени от предложения за по-нататъшна ескалация, като се разработват и нови местни действия.

Според координационните комитети има постоянна комуникация между блоковете в Северна Гърция с цел координиране на планираните действия за Солун.

В отговор на въпрос относно намесата на прокурора на Върховния съд, който припомня, че нарушаването на безопасността на транспорта е престъпление, преследвано по служба, представители на блоковете подчертаха „нищо не ни плаши, продължаваме мобилизациите си както обикновено и ескалираме.“

По-конкретно, четиричасова блокада се провежда в митническия пункт Евзони до 16:00 часа, като нова блокада ще последва от 18:00 до 22:00 часа. Общото събрание на участниците обмисля допълнителни действия, като например внасяне на протестна резолюция в кабинетите на членовете на парламента.



Блокадата на Евзони, която е в сила от 1 декември, включва производители от община Пайония, Яница Пела и префектура Килкис, като присъстват и представители на други синдикати.

В Промахонас, на границата с България, е в сила осемчасова блокада до 20:00 часа и засяга само камиони, докато преминаването на частни автомобили и автобуси остава свободно. Блокадата се подсилва постоянно от шофьори на камиони и други работници.

Подобна мобилизация се провежда и в провинцията, където фермери и животновъди от Неврокопи, Драма, в координация с колегите си в Промахонас, извършват осемчасова блокада на 500 метра от митницата, забранявайки преминаването на камиони, докато пътнически и туристически автобуси се движат по околовръстни пътища.

Широка подкрепа за мобилизациите

Призивът на Земеделската и животновъдна асоциация на Като Неврокопи за подкрепа на мобилизациите намери положителен отзвук. Сред другите, на място бяха студенти, търговци, адвокати и лекари, които подкрепяха фермерите и животновъдите.

Съответно, в митница Ники фермерите и животновъдите продължават с четиричасова блокада от 10 часа сутринта. Както беше обявено от Координационния комитет, по-късно през деня ще се проведе ново общо събрание, за да се вземе решение за по-нататъшната ескалация на протестите на мястото.