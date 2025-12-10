Елисaвета Белобрадова постави картонената фигура на Пеевски в Народното събрание





Картонена фигура на Делян Пеевски е поставена в пленарната зала на Народното събрание от Елисавета Белобрадова. Преди това Манол Пейков попита къде е Пеевски, за да служа депатите по вота на недоверие, след което Белобрадова разположи фигурата на празното място на лидера на ДПС-Ново начало. В залата не присъстват и част от неговите депутати, а според социолозите след предстоящата размирна нощ правителството ще падне.

Отделно от това на Ларгото бе поставена друга фигура- на прасе и диван. Ето как протичат дебатите: