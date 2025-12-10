Сръбски шофьор на тир нокаутира полицай, изнервен от опашката на Капитан Андреево





Сръбски водач е задържан за причиняване на телесна повреда на полицай в Свиленград. Вчера около 16 часа в близост до изхода за село Капитан Андреево патрул в състав от управлението в града е патрулирал във връзка със създалата се опашка и увеличен трафик към ГКПП"Капитан Андреево"на тежкотоварни автомобили, образувала се заради блокадата на гръцките фермери. Униформени полицаи са уведомили сръбски водач на товарен автомобил „Скания“, опитващ се да изпревари останалите чакащи товарни коли, че трябва да се нареди на опашката за преминаване. Идеята не допаднала на 42-годишният сърбин, в резултат на което той е проявил агресия. Посегнал е и е съборил на земята младши инспектор от управлението. Последвало е незабавното му задържане до 24 часа в местния арест. По случая е образувано бързо производство. В района на опашката от товарни автомобили на АМ"Марица" в посока Р Турция и на локалните платна преди ГКПП"Капитан Андреево" патрулират 6 полицейски екипи - на км.107 и км.89. На пътен възел "Капитан Петко войвода" път I-88 с АМ"Марица"; пътен възел за Свиленград с път II-55; в Свиленград посока за село Капитан Андреево и екип на магистрална полиция, обхождащ опашката.