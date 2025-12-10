Двама ученици са подали сигнал за поставена бомба в сградата на полицията в Хасково





Двама непълнолетни са установени в подаване на неверен сигнал за поставено взривно устройство в Харманли. Вчера в 13,02 часа на спешния телефон е постъпило обаждане за поставена бомба зад парното помещение на полицейското управление. Незабавно района е отцепен и са извършени комплекс от проверки и действия по установяване ползвателя на телефона. Изяснено е, че собственик на мобилния телефон е 16-годишен, а негов връстник и съученик е подал неверния сигнал. Случая е докладван на дежурен прокурор и е образувана полицейска преписка. Материалите по нея ще бъдат докладвани на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Харманли. На непълнолетните са съставени актове по Закона за националната система за спешни повиквания.