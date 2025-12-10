Дупнишки полицаи закопчаха на АМ "Струма" 20-годишен пиян шофьор на служебен автомобил





Вчера е задържан в Районното управление в Дупница 20-годишен водач на лек автомобил „Дачия“ за управление след употреба на алкохол. Пътните полицаи извършили проверката на АМ „Струма“, автомобилът е фирмена собственост. Направеният тест на водача за употреба на алкохол е отчел резултат 1.42 промила алкохол в издишания въздух. Тестът за употреба на наркотични вещества е отрицателен. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.