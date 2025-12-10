Голяма трагедия край Бобов дол: Фолксваген излетя от пътя тази нощ, загина 19-годишна студентка от Югозападния университет





Голяма трагедия край Бобов дол след катастрофа, отнела живота на 19-годишна студентка от ЮЗУ-Благоевград. 25-годишната собственичка на автомобила е с множество наранявания и е закарана по спешност в столична клиника, където се борят за живота й.

Снощи в 21.40 ч. е постъпил сигнал в ОДМВР чрез тел. 112 за възникнало ПТП на пътя малко преди Бобов дол, в близост до бензиностанция. Лек автомобил „Фолксваген“ излетял от пътя и се приземил в дере. Автомобилът е бил управляван от 21-годишна водачка от Бобов дол. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Бобов дол, уведомен е дежурен прокурор от Окръжна прокуратура.