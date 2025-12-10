Гръцките фермери не пускат камиони на граничния пункт„Капитан Петко войвода – Орменио“





Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 6 часа на 10 декември

Границата с Гърция:

На 09.12.2025г., около 18:15ч., в ОДЧ на ГПУ – Ново село се получи информация от служител на СТКЦ „Капитан Андреево“, че се преустановява пропускането през граничен преход „Капитан Петко войвода – Орменио“ от гръцка страна на тежкотоварни автомобили и в двете посоки, считано от 18:00ч. на 09.12.2025г. Уведомени са ОД на МВР – Хасково, РУ – Свиленград и ГПУ – Свиленград.

Границата с Република Турция:

Трафикът е интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" и на ГКПП "Лесово" на изход за товарни автомобили.

Границата с Република Северна Македония:

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.



Границата с Република Сърбия:

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

Границата с Румъния:



От 14 часа на 8 декември фериботния кораб ,,Бдин”, обслужващ линията Никопол-Т. Мъгуреле, няма да извършва плавания от и за Румъния поради техническа неизправност.

Трафикът е нормален на останалите гранични преходи.