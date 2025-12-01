Августин Спасов е най-добрият борец сред пожарникарите в Европа





Пожарникарят от Бобов дол Августин Спасов е първенецът от Европейското първенство по борба в Загреб в категория до 67 кг.

Европейското състезание по борба, организирано от Европейския полицейски спортен съюз, се проведе в хърватската столица Загреб от 22 до 25 ноември. Тази година бе неговото 18-то издание, а участниците – над 70 състезатели, бяха от 12 държави. Състезател от българския отбор е пожарникарят от РСПБЗН Августин Спасов.

Той бе посрещнат с аплодисменти от колегите му от РДПБЗН – Кюстендил, и искрен възторг. Комисар Светослав Георгиев го поздрави, благодари му за успешното представяне и му пожела състезателният му дух да не го напуска, да постига желани висоти и все така професионално отговорен колега да бъде! Гордеем се с теб, шампионе!, каза комисар Георгиев.

В отборното класиране българският отбор е носителят на европейската титла, следван от Хърватия и Австрия.