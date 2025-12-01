Дупничанин строши с метален прът ръката са съседка след скандал





Вчера при възникнал междусъседски скандал 36-годишен мъж от Дупница е нанесъл удар с метална тръба на 58-годишна жена, пострадалата е със счупена ръка. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.

Досъдебно производство за отправена заплаха за убийство е образувано в Районното управление в Дупница . 31-годишен мъж е отправил заплахата в игрална зала в града спрямо негов познат. Инцидентът е възникнал на 28.11.2025 г. към 21.00 ч. За случая е уведомен дежурен прокурор