Пренасочват трафика от Е-79 през Дупница заради миене и боядисване на двете тръби на тунела





През следващата седмица за почистване поетапно ще се ограничава движението в двете тръби на тунел „Дупница“ на път I-1 София – Благоевград в района на гр. Дупница.

От 8 ч. на 10 ноември /понеделник/ до 19 ч. на 11 ноември /вторник/ за измиване и боядисване на стените в съоръжението ще се ограничи преминаването в тръбата за Благоевград. Трафикът ще се осъществява по обходен маршрут по уличната мрежа на гр. Дупница: по ул. „Орлинска“ - ул. „Цар Освободител“ - ул. „Княз Борис“ и се включва на път I-1 при пътен възел „Байкал“.

От 8 ч. на 12 ноември /сряда/ до 19 ч. на 13 ноември /четвъртък/ ще се почиства и боядисва тръбата за София, а трафикът ще се отклонява при п. в. „Байкал“ и ще се осъществява по обходния маршрут: ул. „Княз Борис“ - ул. „Цар Освободител“ - ул. „Орлинска“, след което продължава по път II-62 и се връща на път I-1.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.