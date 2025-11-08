Разполагат техника на АМ "Струма", до 14-и ноември се променя организацията на движение





От днес до 14 ноември, между 8 ч. и 16 ч., временно ще се променя организацията на движение в участък от АМ „Струма“ на територията на област Кюстендил за изпълнение на дейности, свързани с подобряване на отводняването на трасето. За разполагане на нужната техника поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната и преминаването в скоростната лента в двете платна в отсечката от п. в. „Долна Диканя“ – при 37-и км, до 45-и км на автомагистралата. Трафикът ще преминава в свободните ленти.

На 12 ноември /сряда/ ще се извършва монтаж на рекламни съоръжения в платното за Кулата при 61-и км между 13 ч. и 14:30 ч. и при 80-и км от 14:30 ч. до 16 ч., както и в посока София при 38-и км в интервала между 10:30 ч. и 16 ч. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.