Съботно-неделен хороскоп (8-9 ноември)





Овен



Рискувате да издадете своя тайна. Ако никой не ви кара да бъдете прекалено подробни - просто не го правете.



Телец

През тези 2 дни е добре да бъдете по-внимателни във финансово отношение. Не харчете пари с лека ръка.



Близнаци



През тези два дни ще намерите вдъхновение на необичайно място. Имате пълното право да го запазите в тайна.



Рак



Даден проблем няма да вдигне шум около себе си, но това не означава, че е забравен. Колкото по-бързо го разрешите, толкова по-добре.



Лъв



През тези два дни не се надявайте прекалено на късмета си. Ще имате сериозен повод да се гордеете със себе си.



Дева



През тези два дни ще имате възможност да се уверите в правотата на ваш близък. Помислете за сериозен реванш.



Везни



Тази събота и неделя щансът ви дава възможност да се изявите като отличен професионалист в областта си. Не го пропускайте и очаквайте добри предложения.

Скорпион



През тези два дни има голяма вероятност да срещнете стар приятел. Ако пазите обида към него, най-добре я оставете в миналото.



Стрелец



През тези два дни е важно да бъдете на ниво. Каквото и да правите - покажете висша класа.



Козирог



Днес ще може да се похвалите с отлични прогностични способности. Използвайте ги по-често.

Водолей



Не преотстъпвайте свои идеи и вещи. Пазете зорко всичко, което е плод на вашия труд.



Риби



Ще ви се наложи да действате на няколко фронта. Бъдете адаптивни и куражлии.