Хороскопът за днес, 7-и ноември





Овен



През този ден няма да ви е лесно да изберете настроение. Каквото и да е то, нека другите разберат за него по-малко.



Телец



През този ден страстта ви ще се опита да премине всички граници. Опитайте се да я ограничите в разумни граници.



Близнаци



През този ден рискувате да позволите на някого да ви се качи на главата. Не е нужно да ви се казва, че не бива да го допускате.



Рак



През този ден ще осъзнаете колко много сте сгрешили с ваша постъпка преди време. Помислете как може да я поправите.



Лъв



През този ден ще има прекалено много наблюдатели на дейността ви. Опитайте се да игнорирате това внимание.



Дева



През този ден вашата припряност може да ви изиграе лоша шега. Опитайте се да броите до 100 преди да действате.



Везни



Това е ден, в който активните дейности ще бъдат наложителни. Не си и помисляйте за отлагане на нещата.



Скорпион



През този ден стар спомен може да помрачи деня ви. Ако сте си взели поука, игнорирайте усещането.



Стрелец



Това е ден, който ще бъде съпътстван от промяна. Хубавото е, че където и да се намирате ще се чувствате, като у дома си.



Козирог



Този петък ще станете свидетели на интересна случка. Не пропускайте възможността да участвате активно в нея.



Водолей



През този ден бъдете внимателни в общуването и контактите си с хора, които познавате слабо. Някой може да ви заблуди.



Риби



Това е ден, в който да сложите розовите очила. Не спирайте пред нищо, за да изпълните си деня с оптимизъм. Източник: actualno.com