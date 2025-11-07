Катаджии блокираха граничните ни пунктове, събират неплатени глоби





Акцията стартира днес и ще продължи до 9 ноември

Специализирана полицейска операция на служители на „Пътна полиция“ стартира днес в районите на граничните контролно-пропускателни пунктове. На ГКПП - Капитан Андреево, Калотина и „Дунав мост" 1 и 2 пътни полицаи ще засилят контрола и ще дадат възможност на преминаващите през територията на страната граждани с глоби да ги заплатят. При установяване на нарушител на пътя ще бъде своевременно прилагано административно наказателното производство чрез връчване на електронни фишове и наказателни постановления.

По данни на Пътна полиция за първите шест дни от акция "Зима" са проверени повече от 62 000 автомобила, 41 000 водачи и 5000 пътници. Проверените пешеходци са над 7600. Втората кампания в рамките на акцията е с акцент пешеходци.