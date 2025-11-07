Борисов: Държавата поема ръководството над "Лукойл"





Държавата смята да поеме ръководството над „Лукойл” чрез назначаване на особен управител. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

Видяхте реакцията за компанията “Гънвор” в САЩ и те днес се оттеглиха, след като САЩ категорично казаха, че няма да позволят “Гънвор” да купува “Лукойл”. Ние това отдавна сме го предвидили. Както съм казвал неведнъж - имам доста повече информация, отколкото останалите. Със закона, който се разглежда днес в НС, прилагаме и надграждаме немския модел. Когато ОФАК, американското правивителство и Европейската комисия пряко участват в процесите, не би трябвало да има притеснения за държавата ни.

Всяко нещо се съгласува, така че към 21 ноември да имаме категоричната възможност да уведомим нашите партньори, че няма да отиде и 1 стотинка в посока на руски компании, които финансират войната в Украйна.

