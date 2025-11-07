Арестуваха двама от Бобов дол и с. Червен брег при полицейска акция срещу наркотиците

07.11.2025
 Вчера служители на РУ Дупница са осъществили процесуални действия в имот в с. Червен брег, ползван от 32-годишен мъж, открити и иззети са 6 пакета с канабис. Видът на наркотичното вещество е установен с полеви наркотест. Мъжът е задържан с полицейска заповед.Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.

Вчера криминалисти от Бобов дол са задържали 23-годишен местен жител за притежание на наркотични вещества. При извършена проверка у него е открита опаковка марихуана. Видът на наркотика е установен с полеви наркотест. Проверката е извършена в рамките на СПО за противодействие на престъпленията, свързани с наркотици. Бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

