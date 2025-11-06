Медицинска сестра убила 10 пациенти, за да намали натоварването си





Медицинска сестра беше осъдена в сряда за убийството на 10 пациенти със смъртоносни инжекции и опит за убийство на 27 други и получи доживотна присъда от немски съд.

Прокурорите твърдяха, че медицинската сестра е инжектирала на предимно възрастните си пациенти болкоуспокояващи или успокоителни, за да облекчи работното си натоварване през нощта.

Престъплението е установено като особено тежко, каза говорител на съда в Аахен, което означава, че медицинската сестра има малък шанс да бъде освободена след 15 години, минималното време, което може да бъде излежано за доживотна присъда в Германия.

Медицинската сестра е извършила престъпленията между декември 2023 г. и май 2024 г. в клиника близо до Аахен в Западна Германия.

Присъдата може да бъде обжалвана.

Разследващите разглеждат няколко други подозрителни инцидента по време на кариерата на медицинската сестра, съобщават германските медии.

В най-лошата серия от убийства в следвоенната история на Германия, бивша медицинска сестра е осъдена на доживотен затвор през 2019 г. за убийството на 85 от своите пациенти.

