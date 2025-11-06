





Съдия Пенка Братанова встъпи в длъжност Председател на Окръжен съд – Кюстендил на официална церемония при Председателя на Апелативен съд – София съдия Даниела Дончева

Дата на публикуване 6 ноември 2025 Последна редакция 6 ноември 2025 ПрессъобщенияОтпечатай



Съдия Пенка Братанова встъпи в длъжност - административен ръководител, председател на Окръжен съд – Кюстендил, на церемония проведена в Апелативен съд - София. Актът за встъпване й бе връчен от председателя на САС, съдия Даниела Дончева, като преди това двете положиха подписите си в атмосфера на приемственост.

"Приемете моите искрени поздравления по случай повторния Ви избор за председател на Окръжен съд – Кюстендил! За всички нас, които Ви познаваме, това не беше изненада.

Пълното единодушие на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет при одобрението на Вашата кандидатура говори достатъчно за начина Ви на работа, както и за високия професионален дух, благодарение на който успешно реализирахте първия си мандат. Убедена съм, че такъв ще бъде и вторият Ви мандат.

Искам да Ви пожелая здраве, кураж и търпение. С хора като Вас може да се върви напред! Желая Ви успех!", заяви председателят на Апелативен съд София, съдия Даниела Дончева.

Съдия Пенка Братанова благодари за изразеното доверие и отправените пожелания.