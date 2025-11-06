



Задържани са петима участници в ОПГ, занимавала се с незаконно подпомагане на мигранти на територията на Софийска област

Окръжна прокуратура – София ръководи разследване за дейността на организирана престъпна група, занимавала се с противозаконно подпомагане на мигранти да преминават в страната в нарушение на закона.

На 05.05.2025 г. в с. Осойца, община Горна Малина, 29-годишният А.Р. превозвал с лек автомобил 12 лица от Афганистан.

При извършена проверка е било установено, че чужденците се намират на територията на България в нарушение на условията за престой, пребиваване и преминаване.

Извършителят на престъпното деяние имал съучастник – 32-годишната Д.Г.

В хода на разследването са събрани доказателства, че в периода от 18.09.2024 г. до 04.11.2025 г. двамата са участвали в организирана престъпна група, състояща от 5 лица. Структурираното трайно сдружение е било създадено с цел да върши в страната престъпления по чл. 281 от НК – подпомагане на мигранти да преминават в страната в нарушение на закона с цел имотна облага.

Другите участници в ОПГ са В.С., на 21 години, С.Н., на 33 години, Н.И., на 31 години.

С постановление на прокурор лицата са привлечени в качеството на обвиняеми и са задържани за срок до 72 часа.

Предстои да бъдат внесени в съда искания за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо петимата участници в организираната престъпна група.