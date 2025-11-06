Откриха 2 застреляни кучета в нивите край Сапарева баня





Вчера в РУ Дупница е постъпил сигнал чрез тел.112 за открити 2 мъртви кучета в землището на село Сапарево. При извършения оглед на място от дежурна полицейска група и участието на ветеринарен лекар е установено, че животните са умъртвени с огнестрелно оръжие. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.