Фентанилът е убил най-малко 100 българи през последната година







През последната година и половина само след хората, с които работим в Розовата къща в София са починали 44 човека! Поне още толкова сме загубили сред хората, с които работим на терен. (Тук е важно да уточня, че деля хората на две групи, защото тези в къщата се регистрират с личните си данни – имена и т.н., докато на терен работим анонимно, т.е. само с код. Тъй като ползваме същото кодиране в къщата, мога смело да кажа, че няма случаи на дублиране на данните). За целия период от 2021 до 2023 смъртните случаи на хората от къщата са били 13. За това пише в коментар на страницата на Розовата къща във Фейсбук Юлия Георгиева

Ето какви данни изнесе тя:



- Смъртни случаи:

Само в София, само в рамките на нашата дейност (която далеч не покрива нуждите на групата на хората, които употребяват н@ркотици) са починали около 70 човека за малко повече от година. Самите представители на МЗ, които събират данните, говорят за над 100 регистрирани случаи на смърт вероятно свързана с опиати (главно Фент@нил) в страната. През последните години те отчитаха десетина на година…

На фона на тази картина, в България продължава изобщо да не се мисли за осигуряване на Н@локсон-спрей за най-нуждаещите се хора. Всъщност това просто лекарство, което спасява живот в почти 100% изобщо не е регистрирано в България, а дори в Бърза помощ ползват само инжекционен Н@локсон, като само те и спешните центрове разполагат с него. Колко от хората със свръхдоза доживяват (задушавайки се) до пристигането на линейка можете да си представите и сами.

В България не се правят аутопсии на хората, които са починали без видими причини (криминални деяния напр.) или, ако роднините им не поискат и платят за аутопсия.

Огромната част от хората, с които ние работим не се изследват постмортем и никой не регистрира смъртта им като предизвикана от свръхдоза опиат. Диагнозата обикновено е белодробна недостатъчност или нещо подобно.

Трудно е дори да си представим реалния мащаб на бедствието, за което се мълчи.

- Кръвнопреносими инфекции

През 2024г проведохме изследване сред 480 човека, които употребяват н@ркотици в София. (Проучване, което тук остана без никакво отразяване. Но представители на Европейската агенция по н@ркотици проявиха сериозен интерес и ще представим данните на техен форум след дни.)

От тези 480 човека, които изследвахме 304-ма инжектират или са инжектирали н@ркотици, а останалите ги приемат по друг начин.

17,5 % от всички тези хора в момента на проучването живееха на улицата.

29,6 % са били без дом за повече от месец през живота си.

12,7 % са позитивни за ХИВ антитела (17,1 сред инжекционно употребяващите и 5,11 сред неинжекционните)

63,5 % са с антитела на ХепС (89,1 сред инжектиращите и 19,3 сред неинжекционните употребяващи н@ркотици)

25% са започнали да употребяват н@ркотици на или преди 15 годишна възраст. Останалите 75% са започнали употребата средно до 20,5 години.

22,1% НИКОГА до момента не са били тествани за ХИВ.

На фона на това Стратегията за борба с н@ркотиците, която трябваше да стартира от началото на 2025, от година виси неодобрена в Министерски съвет.

Националната програма за борба с ХИВ и кръвнопреносими инфекции изтича в края на тази година. Не ми е известно докъде е стигнало обсъждането ѝ.

И двата стратегически документа традиционно неглижират работата с хората, които употребяват н@ркотици, нека видим как са измислени новите (ако някога бъдат одобрени и гласувани).

В същото време хора на високи нива в МЗ неофициално споделят мнението си, че „то това няма смисъл да се работи, те вече измряха…“

В началото на годината инициирахме създаването на работна група в Парламента, с надеждата, че някой там ще прояви интерес относно добрите практики за справяне с тези проблеми. Работната група беше изродена в махленско обсъждане на райския газ и чиста проба неглижиране. Не бяха поканени никакви организации работещи пряко с хората, които употребяват н@ркотици. Дори представителите на звеното, което отговаря за това в НЦОЗА бяха поканени на последната среща на работната група (която малко извънредно се състоя след като вече бяха обявили, че ще я закриват).

И не, нещата няма да се оправят с неглижиране от страна на държавата. Ще се оправят само след нарочни, целенасочени и добре координирани действия.

А дотогава мрежата и медиите ще се пълнят с димки за розови мечета, но и с гробна тишина за много смърти.

А аз, вместо да си върша работата, която е истински важна, се занимавам със строителство на къща, където част от тези хора да могат да получат помощ…