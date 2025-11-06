Община Дупница и Литературен клуб „Думите“ към ПГОСУ „Св. Иван Рилски“ – Дупница Ви канят на представянето на поетичната книга „Глад за страх“
от Валери Димитров. Събитието ще се състои на 79-и ноември, петък, от 17:30ч. в Нова общинска художествена галерия-Дупница
Самият авторът, който е редактор във вестник Народно земеделско знаме и секретар на Дебеляновското общество, нарича себе си „груб архивар в часа по поезия“
Валери Димитров е поет на деликатността и дълбочината – зад сдържаната му фигура живеят метафори, които откриват невидимото.
„Глад за страх“ е покана към сърцето – за светла, съкровена среща с Поезията.
Роден на 7 август 1962 г. – инженер по образование, журналист по професия, поет по призвание.
Бил е член на клуба „Димчо Дебелянов“, носител на награда от в. „Орбита“, с номинация от Стружките вечери на поезията (1991).
Редактор във в-к "Народно земеделско знаме" представя своя стихосбирка в Дупница
Община Дупница и Литературен клуб „Думите“ към ПГОСУ „Св. Иван Рилски“ – Дупница Ви канят на представянето на поетичната книга „Глад за страх“
Най-четено
- От 1 януари: Ще пушим по-скъпи цигари
- Фентанилът е убил най-малко 100 българи през последната година
- Редактор във в-к "Народно земеделско знаме" представя своя стихосбирка в Дупница
- Желязков: Ние като общество сме един кошер, в който можем и да жужим, и да жилим, но трябва да правим мед
- Арестуваха мъж, опипвал гърдите и опитвал да целува президентката на Мексико
- САЩ ще съкратят полетите на 40 летища, ако шътдаунът не спре
- Бедствено положение във Филипините, след като тайфунът Калмаеги взe 114 жертви
- Хороскопът за днес, 6-и ноември
- Времето днес, 6-и ноември:Без валежи само в Югозападна България
Темите от "Дупница"
- От 1 януари: Ще пушим по-скъпи цигари
- Редактор във в-к "Народно земеделско знаме" представя своя стихосбирка в Дупница
- Времето днес, 6-и ноември:Без валежи само в Югозападна България
- Разработват мерки за енергийно бедните домакинства и уязвимите клиенти за снабдяване с електрическа енергия
- Каналджии, пияни и дрогирани шофьори ще плащат стойността на чуждото превозно средство, с което са извършили престъпление
- Дупничанин, недоволен от ремонта на апартамента му, наби майстора
- Жители на селата Самораново, Ресилово и Овчарци настояват АПИ да постави камери за скорост
- Опит пореден за премахване на павилиончетата в центъра на Дупница
- Времето днес, 4-и ноември: Ще се задържи облачно на много места с валежи от дъжд, които от запад на изток ще спират