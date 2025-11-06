Редактор във в-к "Народно земеделско знаме" представя своя стихосбирка в Дупница





Община Дупница и Литературен клуб „Думите“ към ПГОСУ „Св. Иван Рилски“ – Дупница Ви канят на представянето на поетичната книга „Глад за страх“

от Валери Димитров. Събитието ще се състои на 79-и ноември, петък, от 17:30ч. в Нова общинска художествена галерия-Дупница



Самият авторът, който е редактор във вестник Народно земеделско знаме и секретар на Дебеляновското общество, нарича себе си „груб архивар в часа по поезия“

Валери Димитров е поет на деликатността и дълбочината – зад сдържаната му фигура живеят метафори, които откриват невидимото.

„Глад за страх“ е покана към сърцето – за светла, съкровена среща с Поезията.

Роден на 7 август 1962 г. – инженер по образование, журналист по професия, поет по призвание.

Бил е член на клуба „Димчо Дебелянов“, носител на награда от в. „Орбита“, с номинация от Стружките вечери на поезията (1991).