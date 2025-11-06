Желязков: Ние като общество сме един кошер, в който можем и да жужим, и да жилим, но трябва да правим мед





„Работата на което и да е правителство не може да бъде изолирана, не може да бъде самоцелна. ова, че работодателите не дойдоха на среща е форма на диалог. Невербалната комуникация също е комуникация и ние мисля, че ще излезем по-силни от тази ситуация и другата седмица ще се похвалим с един истински ефективен диалог“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в изказването си по време на отбелязването на Деня на металурга в София. Премиерът посочи, че троицата на диалога - работодатели, синдикати и правителство, може да работи само и единствено в своята пълнота. „Ние като общество сме един кошер, в който можем и да жужим, и да жилим, но трябва да правим мед“, отбеляза Желязков.