Арестуваха мъж, опипвал гърдите и опитвал да целува президентката на Мексико







Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум повдига обвинения срещу мъж, за когото тя каза, че е бил „пиян“ и я е тормозил във вторник, наричайки инцидента „нападение срещу всички жени“.

Мъжът е бил арестуван през нощта, според кмета на Мексико Сити Клара Бругада, и е задържан в отдела за разследване на сексуални престъпления.

Инцидентът се е случил във вторник, когато мъж е пробил през тълпа от хора, поздравяващи Шейнбаум в Мексико Сити, и изглежда я е опипвал, според вирусни кадри от инцидента.

Видеото показва мъж, който се приближава до Шейнбаум. Той изглежда е докоснал гърдите ѝ и се е опитал да я целуне, докато минувачи в централния квартал Сокало са наблюдавали. Инцидентът приключи, когато един от най-добрите ѝ помощници, Хуан Хосе Рамирес Мендоса, се намеси.

Епизодът предизвика възмущение онлайн и поднови дебата относно тормоза и безопасността на жените в обществения живот.

Полицията в Мексико Сити заяви, че предварителните констатации свързват лицето с предполагаемия тормоз над две други жени в същия ден. CNN се опитва да определи дали мъжът има законно представителство, за да получи коментар.

Шейнбаум, която е първата жена президент на Мексико, обяви в сряда, че е мотивирана да предприеме правни действия срещу мъжа, когото тя описа като „напълно пиян“.

„Реших да повдигна обвинения, защото това е нещо, което преживях като жена – нещо, което всички жени в нашата страна преживяват“, каза тя. „Никой мъж няма право да нарушава това пространство“, каза тя.

Тя добави, че това не е първият път, когато е била жертва на тормоз. През цялата си кариера Шейнбаум е била откровена за тормоза, който е преживявала в миналото. През 2021 г., като кмет на Мексико Сити, тя сподели видео за Международния ден на жената, в което си спомня как е била тормозена в обществения транспорт на 12-годишна възраст и как е била тормозена от професор, когато е била студентка.



Инцидентът от вторник повдигна въпроси относно сигурността на Шейнбаум. Той се случва само дни след бруталното убийство на кмета на Уруапан Карлос Мансо по време на публично събитие за Деня на мъртвите, повдигайки въпроси относно нивото на контрол за сигурност, необходимо за държавните служители.

Шейнбаум, подобно на своя предшественик Андрес Мануел Лопес Обрадор, е избрала да не поддържа президентска гвардия, която беше разпусната през 2018 г.

Анализаторът по сигурността Раул Бенитес-Манаут заяви пред CNN en Español, че решението е оставило празнина в защитата на високо ниво: „След разпускането на президентската гвардия не беше възстановена специализирана система за защита. Шейнбаум разчита на малък екип от помощници, а не на професионално звено за периметърна охрана.“

Шейнбаум защити подхода си в сряда. „Не можем да стоим далеч от хората – това би отрекло кои сме. Нашите помощници ще продължат да ни придружават, но трябва да останем близо до гражданите“, каза тя.

Секретариатът по въпросите на жените, част от администрацията на Шейнбаум, осъди инцидента във вторник, заявявайки, че близостта до обществото „не може да се използва като извинение за нахлуване в нечие лично пространство или за осъществяване на физически контакт без съгласие“.

„За съжаление, никоя жена не е освободена от сексуален тормоз в нашата страна“, заяви министерството. „Изключително важно е мъжете да разберат, че тези действия са не само насилствени, но и престъпни.“

Офисът призова жертвите да съобщават за инциденти, вместо да ги отхвърлят. „Тези форми на насилие не трябва да се тривиализират; осъждането им е от основно значение за справедливостта и културната промяна“, пише в него.

Инцидентът с държавния глава на Мексико подчертава по-широк проблем за жените в обществения живот. Националният избирателен институт (INE) е регистрирал 516 случая на насилие срещу жени на политически позиции от септември 2020 г. до юли 2025 г.

Кметът на Мексико Сити повтори посланието на самата Шейнбаум от кампанията за представителството на жените, заявявайки, че събитието показва защо „да бъдеш първата жена президент не е просто символично - това е призив за директна борба с женомразството“.