САЩ ще съкратят полетите на 40 летища, ако шътдаунът не спре





Министърът на транспорта Шон Дъфи предупреди, че ще има 10% намаление на капацитета на въздушния транспорт на 40 големи летища в САЩ, считано от петък сутринта, ако спирането на работа на правителството продължи.

Решението е взето, защото авиодиспечерите съобщават за проблеми с умората, заяви ръководителят на Федералната авиационна администрация (FAA) на брифинг с Дъфи в сряда.

„Това е необичайно, точно както е необичайно спирането на полетите, точно както е необичаен фактът, че нашите диспечери не са получавали заплащане цял месец“, каза шефът на FAA Брайън Бедфорд.

По време на спирането на полетите, което сега е най-дългото в историята на САЩ, диспечерите трябваше да продължат да работят без заплащане, което накара някои да се обявят за болнични или да поемат странични работи.

Намаляването на полетите ще бъде постепенно, като се започне от 4% от вътрешните полети в петък, след което ще се повиши до 5% в събота и 6% в неделя, преди да достигне пълните 10% следващата седмица, съобщи Ройтерс след съобщението, позовавайки се на четири неназовани източника.

Имената на засегнатите летища - всички места с висок трафик - ще бъдат публикувани в четвъртък, казаха служителите.

Отмяната може да засегне между 3500 и 4000 полета на ден.

„Виждаме как натиск се натрупва по начин, който според нас не би ни позволил – ако го оставим да остане неконтролиран – да ни позволи да продължим да казваме на обществеността, че управляваме най-безопасната авиосистема в света“, каза Бедфорд.

Дъфи каза, че въздушният транспорт все още е безопасен и решението за отмяна на полетите е взето, за да се поддържа безопасността и ефективността.

Ако спирането на полетите продължи и добави още натиск върху системата, може да се наложат допълнителни ограничителни мерки, каза Бедфорд.

В изявление American Airlines, вторият по големина превозвач в Северна Америка, заяви, че очаква допълнителна информация от FAA, за да може да определи кои полети ще бъдат отменени, но че „очакваме по-голямата част от пътуванията на нашите клиенти да не бъдат засегнати“.

Говорител на Southwest Airlines, четвъртата по големина, заяви в изявление, че компанията все още оценява как ограниченията за полети ще повлияят на услугите ѝ и ще уведоми клиентите възможно най-скоро.

„Продължаваме да настояваме Конгреса незабавно да разреши безизходицата си и да възстанови Националната система за въздушно пространство до пълния ѝ капацитет“, добави говорителят.

Delta Airlines отказа коментар. Би Би Си се свърза и с други големи американски авиокомпании.

След като правителствените средства свършиха на 1 октомври, повечето федерални служители бяха изпратени у дома и им беше казано, че ще получат заплащане, след като правителството отвори отново. Тези, които се считаха за жизненоважни, като диспечерите, обаче трябваше да продължат да си вършат работата без заплащане.

Почти веднага след началото на затварянето, летищата започнаха да усещат последиците. Някои трябваше да приземят полети с часове, след като диспечерите на полети се обявиха за болни, докато други разчитаха на диспечери от други летища.

Ник Даниелс, президент на синдиката, представляващ повече от 20 000 авиационни работници, определи ситуацията по остър начин в сряда.

„Диспечерите на полети изпращат съобщения „Нямам дори достатъчно пари, за да си налея гориво в колата, за да дойда на работа“, каза той пред CNN.

„Ние основаваме това, което правим ден след ден, на предвидимостта“, каза той. „В момента няма предвидимост.“

Дъфи предупреди по-рано тази седмица, че отмяната на полети може да предстои, тъй като половината от 30-те големи летища в страната изпитват недостиг на персонал.

Преди това той заяви, че съществува риск от това авиодиспечерите да поемат допълнителна работа по време на спирането на работа и заплаши да уволни авиодиспечерите, които не идват на работа.

„Те трябва да вземат решение: да ходя ли на работа, без да получавам заплата и без да слагам храна на масата? Или да шофирам за Uber или DoorDash, или да сервитьорствам?“, каза Дъфи по ABC в неделя.