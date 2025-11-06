Времето днес, 6-и ноември:Без валежи само в Югозападна България





Днес времето в страната ще бъде облачно с валежи, на повече места и по-значителни в Източна България. Без валежи и с временни разкъсвания на облачността ще бъде над Югозападна България. Вятърът ще бъде слаб, в Дунавската равнина до умерен от изток, в Източна България до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 11°.

В планините също ще бъде облачно с валежи от дъжд, значителни в източната част на Стара планина, Странджа и Сакар. Над 1700-1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите части на планините от запад-югозапад, вечерта от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра - около 2°.

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. По-значителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са 14°-16°. Температурата на морската вода е от 14° в района на Шабла до 18° към Ахтопол. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

През следващите дни до края на тази и в началото на следващата седмица ще преобладава облачно време, на места и с намалена видимост. Ще има и валежи, в различните дни с различни количества и разпределение. Вятърът в петък ще е от изток-североизток, слаб до умерен и температурите ще останат без съществена промяна. В събота вятърът ще се завърти от югоизток, а в неделя и понеделник в Източна България - от югозапад. Температурите ще се повишат, повече в източните райони, където дневните ще достигат на места до около 20°; минималните също ще са високи, в понеделник в повечето места ще са между 9° и 14°. Във вторник, с обръщане и усилване на вятъра от северозапад, ще започне застудяване. В сряда вятърът ще отслабне, вероятността за валежи намалява.