Задържаха за 72ч. шофьор на линейка, блъснал и убил пациент след употреба на канабис

Окръжна прокуратура-Хасково привлече като обвиняем М.Ш., на 64 г., за това, че на 04.11.2025 г. в гр. Симеоновград, обл. Хасково, при управление на моторно превозно средство - специален автомобил - линейка, при движение на заден ход е нарушил правилата за движение и по непредпазливост причинил смъртта на М.П., на 66 г., като деянието е извършено след употреба на наркотични вещества – канабис, установено по надлежния ред с техническо средство – престъпление по чл. 343 ал. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 342 ал. 1 от Наказателния кодекс.

На 4 ноември 2025 г. в гр. Симеоновград, обл. Хасково, М.Ш. управлявал специален автомобил – служебна линейка, и се намирал пред Центъра за спешна медицинска помощ в града. При извършена маневра на заден ход той блъснал пешеходеца М.П., който е бил настанен в болница за лечение и по-късно е починал от нараняванията. Водачът е дал кръвна проба за медицинско изследване за употреба на наркотични вещества.

Обвиняемият М.Ш. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Извършват се действия по разследването.