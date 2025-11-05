Разработват мерки за енергийно бедните домакинства и уязвимите клиенти за снабдяване с електрическа енергия





Заместник-министрите на труда и социалната политика, на енергетиката, на регионалното развитие и благоустройството, на електронното управление и на финансите, изпълнителните директори на Агенцията за социално подпомагане, на Агенцията за устойчиво енергийно развитие и на Националното сдружение на общините в Република България, заместник-председател на Националния статистически институт и представител на администрацията на Министерския съвет ще бъдат включени в състава на механизма за координация за управление и намаляване на енергийната бедност. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание по предложение на министрите на енергетиката и на труда и социалната политика. Със същото решение Министерството на електронното управление е определено да разработи и поддържа информационна система за домакинствата в положение на енергийна бедност и за уязвимите клиенти за снабдяване с електроенергия.

Механизмът за координация за управление и намаляване на енергийната бедност ще работи по няколко основни направления, сред които: определяне и прилагане на мерки за защита и за финансова подкрепа на засегнатите лица и домакинства; координиране разработването на мерки за енергийно бедните домакинства и уязвимите клиенти за снабдяване с електрическа енергия; разработване на дългосрочна програма за намаляване на енергийната бедност.

Създаването на механизъм за координация за управление и намаляване на енергийната бедност е част от ангажиментите, произтичащи от реформата C13.R1 „Рамка за управление на енергийната бедност“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Това надгражда постигнатите резултати с разработването на дефиниция и критерии за енергийна бедност.