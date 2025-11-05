Арестуваха за подкуп служител в Държавен фонд "Земеделие""





Под ръководството на Окръжна прокуратура-София се води досъдебно производство, образувано за подкуп – престъпление по чл. 301, ал. 1, пр. 1 от НК.

В хода на разследването е установено, че на 24.10.2025 г. в село в община Костинброд длъжностно лице в Държавен фонд „Земеделие“ е поискало дар в размер на 1000 лева, който не му се следва, от земеделски производител, за да не извърши действие по служба. Той е арестуван на 4-и ноември.

Предстои привличането на лицето в качеството на обвиняем и задържането му за срок до 72 часа.

Инспекторът работи в ДФЗ от 2017 г. Той е привлечен в качеството на обвиняем. Предвиденото в закона наказание за престъплението е до 6 години затвор, глоба от 5000 до 10 000 лева и забрана лицето да заема държавна длъжност.